Порошенко о законе «Об образовании»: Не обращаем внимания на истерику России
2017-09-28 20:59
Порошенко о законе «Об образовании»: Не обращаем внимания на истерику России
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не будет реагировать на заявления Государственной думы РФ по закону «Об образовании».
«Конечно же, мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали тюрьмой народа, из которой мы вырвались и – я подчеркиваю — в которую никогда не вернемся», — сказал Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве, передает Rus.Media.
Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон «Об образовании», который среди прочего определяет, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут выкладываться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что способы имплементации статьи закона «Об образовании» относительно языка обучения будут уточнены в законе «О среднем образовании». По ее словам, проект этого закона уже разрабатывается.
Госдума РФ 27 сентября приняла заявление о недопустимости введения ограничений в Украине для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами, в котором, в частности, указывается, что подписанный президентом Украины закон «Об образовании», «станет актом этноцида русского народа в Украине».