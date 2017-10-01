Порошенко о изготовление Lamborghini и Porsche
2017-09-30 19:22
Порошенко о изготовление Lamborghini и Porsche
Без украинцев невозможно.
В Ивано-Франковской области Президент Украины Петр Порошенко побывал на открытии производства по изготовлению кабельных сетей для автомобильной индустрии концерна LEONI, передает Rus.Media. Выступая на торжествах, Порошенко подчеркнул, что теперь без украинских кабельных сетей невозможно производство на автостроительных гигантах Lamborghini и Porsche.
Президент отметил, что LEONI – один из крупнейших в мире производителей электрических кабельных сетей, по этой причине новое предприятие, открытое в Украине и входит в концерн, является очень важным аспектом, исходя из того, что главные потребители продукции – это автобудівельні гиганты General Motors, Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini и другие элитные производители машин. И теперь, уточнил Порошенко, без украинских кабельных сетей производить автомобили известных марок станет невозможно.
Глава Украины также добавил, что сейчас для государства важно успешная работа любого предприятия, потому что Украина обязана стать процветающим государством для успешного народа.