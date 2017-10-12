Порошенко не смог сдержать эмоций – стало известно, что привело в ярость украинского президента
2017-10-12 15:55
Порошенко не смог сдержать эмоций – стало известно, что привело в ярость украинского президента
Тем, кто будет это делать – отрублю руки.
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Президент Украины Петр Порошенко намерен жестко реагировать на любые факты коррупции в рядах украинской армии, передает “Rus.Media”.
Об этом он заявил во время посещения общежития Вооруженных сил в Киеве.
Глава государства отметил, что за три года украинская армия достигла небывалых результатов и стала гарантом безопасности всей страны. Поэтому воровать в ней он никому не позволит, а всем, кто попытается, обещает “отрубить руки”.
“Позиция первая – никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии – отрублю руки. Это позиция президента. Армия – это предмет моей персональной заботы, армия является одним из наших очевидных достижений за три года, – это было сделано моими усилиями, усилиями министра обороны, усилиями министерства обороны, руководства Нацштаба, волонтеров и волонтерского десанта”, – сказал Порошенко.