Порошенко назвал силу, которая поможет вернуть Крым в Украину
2017-09-23 07:10
Порошенко назвал силу, которая поможет вернуть Крым в Украину
Платформа G7 может стать площадкой в вопросе возвращения Крыма.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на помощь стран Большой семерки в вопросе возвращения Крыма под суверенитет Украины, передает Rus.Media.
“Я рассматриваю платформу Большой Семерки (G7), как ту платформу, которая будет способствовать нашим усилия, международной группы друзей с прекращения оккупации Крыма”, – сказал П. Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто.
П. Порошенко отметил, что Украина рассчитывает на Канаду во время ее председательства в G7 (c 2018 г. – ред.) и рассчитывает на нее.
“Благодаря председательствованию в G7 Канада может сыграть еще более важную роль в обеспечении мира и стабильности в Украине и Европе”, – считает П. Порошенко.