Порошенко назначил председателя Бахмачской РГА
Президент Украины Петр Порошенко назначил Татьяну Недилько председателем Бахмачской райгосадминистрации. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 23 июня.
«Назначить Недилько Татьяну Николаевну председателем Бахмачской районной государственной администрации Черниговской области с 26 июня 2017 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда, согласно законодательству», — говорится в документе.
Справочно: Татьяна Неделько родилась 25 марта 1973 года в г.Бахмаче Черниговской области. Образование полное высшее. В 1995 году закончила Черниговский государственный педагогический институт им.Т.Г.Шевченко по специальности история и право. В 2003 году – Киевский национальный экономический университет по специальности государственная служба, получила квалификацию магистра.
Трудовую деятельность начала в 1996 году коммерческим директором фирмы “Крон-Инвест”. С 1997 по 1998 года работала секретарем судебных заседаний Бахмачского районного народного суда. С 1998 по 2002 годы – специалист i категории отдела организационной и кадровой работы аппарата райгосадминистрации Бахмача.
С 2002 по 2004 годы – главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата райгосадминистрации. С 2004 по 2011 – начальник общего отдела аппарата райгосадминистрации. С 2011 по 2014 – занимал должность заместителя руководителя аппарата, начальника отдела организационно-кадровой работы аппарата райгосадминистрации. С 2014 года работала руководителем аппарата райгосадминистрации.
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