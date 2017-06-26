Порошенко назначил председателя Бахмачской РГА

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Президент Украины Петр Порошенко назначил Татьяну Недилько председателем Бахмачской райгосадминистрации. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 23 июня.

«Назначить Недилько Татьяну Николаевну председателем Бахмачской районной государственной администрации Черниговской области с 26 июня 2017 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда, согласно законодательству», — говорится в документе.

Справочно: Татьяна Неделько родилась 25 марта 1973 года в г.Бахмаче Черниговской области. Образование полное высшее. В 1995 году закончила Черниговский государственный педагогический институт им.Т.Г.Шевченко по специальности история и право. В 2003 году – Киевский национальный экономический университет по специальности государственная служба, получила квалификацию магистра.

Трудовую деятельность начала в 1996 году коммерческим директором фирмы “Крон-Инвест”. С 1997 по 1998 года работала секретарем судебных заседаний Бахмачского районного народного суда. С 1998 по 2002 годы – специалист i категории отдела организационной и кадровой работы аппарата райгосадминистрации Бахмача.

С 2002 по 2004 годы – главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата райгосадминистрации. С 2004 по 2011 – начальник общего отдела аппарата райгосадминистрации. С 2011 по 2014 – занимал должность заместителя руководителя аппарата, начальника отдела организационно-кадровой работы аппарата райгосадминистрации. С 2014 года работала руководителем аппарата райгосадминистрации.

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