Порошенко и Трюдо обсудили реформирование ВСУ
2017-09-23 07:35
Порошенко и Трюдо обсудили реформирование ВСУ
Порошенко и Трюдо обсудили приведения Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО.
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили вопросы проведения реформ в Украине, в том числе реформирования ВООРУЖЕННЫХ сил и приведения их к стандартам НАТО, сообщает пресс-служба главы государства, передает Rus.Media.
“Премьер-министр обсудили стремление Украины в НАТО и нашу работу по обеспечению полного соответствия Вооруженных Сил Украины стандартам Нато. Я хочу еще раз подтвердить – двери Нато должны быть открытыми для Украины”, – заявил Порошенко.
“Мы говорили о реформах в Украине, и я ценю, что Украина остается одной из приоритетных стран для международной помощи Канады. Позвольте мне отметить, что Канада является одним из лидеров по поддержке Украины, которую мы так высоко ценим”, – подчеркнул президент.