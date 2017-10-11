Порошенко готов провести новый референдум относительно статуса Крыма
2017-10-11 17:39
Порошенко готов провести новый референдум относительно статуса Крыма
Референдум возможен при одном условии.
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Украинская власть может провести референдум относительно статуса Крыма, передает Rus.Media. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании ПАСЕ.
«Я готов ко всему, к любому варианту, что будет соответствовать украинской конституции. В нашей конституции референдум предполагается на местном уровне и на общегосударственном, и территориальная целостность и суверенитет, это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается», – сказал Порошенко.
В свою очередь британский парламентарий Джилиан Черил поинтересовался, могут ли ОБСЕ, Евросоюз и другие структуры способствовать проведение нового референдума относительно статуса Крыма.
На это вопрос он ответил, что речь о референдуме может идти только после «восстановления суверенитета над Крымом».
«Вот после этого любые демократические процессы могут быть, но в соответствии с украинскими законами», – добавил он.