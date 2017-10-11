Порошенко готов провести новый референдум относительно статуса Крыма

despravda | 11.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-11 17:39

Порошенко готов провести новый референдум относительно статуса Крыма
Референдум возможен при одном условии.

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Украинская власть может провести референдум относительно статуса Крыма, передает Rus.Media. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании ПАСЕ.

«Я готов ко всему, к любому варианту, что будет соответствовать украинской конституции. В нашей конституции референдум предполагается на местном уровне и на общегосударственном, и территориальная целостность и суверенитет, это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается», – сказал Порошенко.

В свою очередь британский парламентарий Джилиан Черил поинтересовался, могут ли ОБСЕ, Евросоюз и другие структуры способствовать проведение нового референдума относительно статуса Крыма.

На это вопрос он ответил, что речь о референдуме может идти только после «восстановления суверенитета над Крымом».

«Вот после этого любые демократические процессы могут быть, но в соответствии с украинскими законами», – добавил он.

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