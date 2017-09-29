Порноактриса Елена Беркова прокомментировала смерть Хью Хефнера
2017-09-29 10:47
Порноактриса Елена Беркова прокомментировала смерть Хью Хефнера
Ей очень жаль, что у 91-летнего любителя женщин в жизни не было надежной соратницы, с которой можно было посмеяться.
Елена Беркова, в бывшем порноактриса высказала свое мнение о смерти основателя известного журнала Playboy Хью Хефнера, передает Rus.Media. Ей очень жаль, что у 91-летнего любителя женщин в жизни не было надежной соратницы, с которой можно было посмеяться.
Елена считает, что у Хью никогда не было по-настоящему близкой женщины, которая держа за руку шла бы с ним до конца. Однако стоит отметить, что основатель известного журнала в момент своей смерти был женат. В день смерти Хефнера его молодая жена проводила время на Facebook, каждые несколько часов делая новые публикации. СМИ сообщают, что девушка в тот момент просматривала свадебные платья, а в момент смерти и вообще спорила со своими подписчиками на тему «Игры престолов».
Возможно, что именно из-за такого поведения Кристал Хефнер по отношению к своему мужу после смерти ничего ей не оставил. Все свое имущество основатель Playboy разделил между своими детьми, которых у него четыре (три сына и дочь). Также Хью завещал небольшую часть средств благотворительным организациям в Калифорнии.