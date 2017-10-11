Pornhub заразил вирусом компьютеры миллионов пользователей
2017-10-11 19:03
Pornhub заразил вирусом компьютеры миллионов пользователей
Миллионы пользователей заразились вирусом после того как они заходили на сайт Pornhub.
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Устройства заражались вирусной программой Kovter, которую разработали хакеры из KovCoreG, передает Rus.Media.
Издание отмечает, что вирус позволял хакерам использовать в дальнейшем зараженные компьютеры в своих целях. По данным экспертов компании Proofpoint, зараженные устройства использовались в том числе и для накрутки счетчиков посещаемости сторонних сайтов, а также для мошеннических действий в области рекламы.
Но главная опасность этого вируса в том, отмечают специалисты, что он может похищать данные пользователей и помогать заниматься вымогательством.
Эксперты отмечают, что в основном вирус атаковал ПК любителей “горячих” видео из США, Канады и Великобритании. К слову, вирус Kovter до сих пор продолжает распространяться сетью.
Чтобы минимизировать риски заражения, эксперты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение и антивирусная защита.