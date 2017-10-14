Pornhub выпустил порнопародію на “Рика и Морти”
2017-10-14 11:26
Pornhub выпустил порнопародію на “Рика и Морти”
Картина обыгрывает сюжет 3 сезона известного мультсериала.
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Студия Wood Rocket, известна пародиями на киноленты в категории 18+ и сайт PornHub выпустили порнопародію на мультсериал “Рик и Морти” – “Dick and Morty” .
Картина обыгрывает сюжет 3 сезона известного мультсериала. В главных ролях дедушка Дик (Райан МакЛейн) и его внук Морти (актриса Вуко), которые встречают бывшую девушку Дика – инопланетянку Унтіті (Эйприл о’нил).
Сюжет фильма разворачивается во время того, как Дик работает в гараже над очередным изобретением, а Морти в то время разбивает межгалактический кристалл, похожий на кусок метамфетамина. Подросток рассказывает, что переживает из-за развода родителей, в то время как его мать Бет (Лея Фалкон) пытается забыть отца с мистером Місіксом, Птичьим Лицом и стулом.
Когда Морти выходит из гаража Дик открывает міжпросторовий портал и встречает бывшую девушку Унтіті. Вместе они решают вспомнить времена, когда путешествовали и разгадывали загадки вселенной. В конце в комнату заходит Морти, который видит Дика и Унтіті голыми.