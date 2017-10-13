PornHub подключил искусственный интеллект, чтобы смотреть порно и угадывать актрис
2017-10-13 09:46
PornHub подключил искусственный интеллект, чтобы смотреть порно и угадывать актрис
Искусственный интеллект “видел” тысячи часов роликов и “познакомился” с 10 тысячами девушек.
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Один из крупнейших порносайтов PornHub натренировал алгоритм с машинным обучением на тысячах часов роликов, чтобы научить его распознавать актрис и ставить теги. Сейчас этим занимается команда модераторов, передает Rus.Media.
Руководство порносайта подключило алгоритм в базу данных с фото, имен, характеристик и часто используемых тегов. Система будет просматривать популярные ролики и автоматически указывать порноактрис, а в перспективе – жанр и категорию.
В PornHub заявили, что искусственный интеллект сможет «понять», что происходит в кадре, и указать нужный тег. Например, видео с участием двух мужчин получит тег “гей”, а ролик с бондажем обеспечат тегом “БДСМ”. Система также сможет отличить цвет волос, форму тела и цвет кожи актеров.
Алгоритм уже ознакомился с 500 тысячами видео на PornHub – в ближайших планах порносайта показать ему всю библиотеку с пяти миллионов роликов до начала 2018 года. При этом искусственный интеллект сможет “узнать” только известных актрис с базы в 10 тысяч имен, поэтому независимые авторы и исполнители в костюмах могут не беспокоиться за свою анонимность.