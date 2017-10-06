Популярная телеведущая Ольга Фреймут не побоялась показать фото с отдыха без макияжа
2017-10-05 21:27
Популярная телеведущая Ольга Фреймут не побоялась показать фото с отдыха без макияжа
Ольга Фреймут с удовольствием использует возможность побыть просто туристкой и позирует без макияжа.
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Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут выкроила несколько дней на отдых, передает Rus.Media.
Поэтому теперь в ее Инстаграм появились новые фото не в телевизионном образе, сообщает Storinka
Напомним, что несколько месяцев назад Ольга Фреймут стала мамой в третий раз.
Она родила дочь Евдокію. После этого стало известно, что телеведущая вернется на экраны шоу “От пацанки до барышни”, а значит, ей нужно запастись силами, чтобы снова блистать на экранах.
Так, сегодня в Инстаграм Ольги Фреймут, которая очень похудела, появились новые снимки из Америки, где видно, как украинская звезда наслаждается отдыхом и не переживает, что кто-то ее может узнать.
Ольга Фреймут с удовольствием использует возможность побыть просто туристкой и позирует без макияжа.