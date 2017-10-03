Популярная модель забыла о белье на Неделе моды
03.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-03 17:38
Популярная модель забыла о белье на Неделе моды
Американская актриса и модель Эмили Ратажковські очередной раз удивила откровенным образом.
На этот раз звезда появилась на Vogue Party на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей как Ким Кардашян и сестры Дженнер , передает Rus.Media. Красотка нарядилась в облегающее белое платье, забыв о белье. Кажется, современная мода выглядит именно так: