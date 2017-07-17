Популярный салат признали опасным для желудка
17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Специалисты в области здорового питания заявили, что сочетание в салатах помидоров и огурцов не только не полезно, но и вредно. Причина в том, что желудочно-кишечного тракта, необходимо разное количество времени для их пищеварения. О такое пишет invaders.com.ua.
В общем на этом фоне желудок страдает дисбаланс циклов ферментации, это негативно влияет на пищеварение сахара и затрудняет усвоение крахмала. Поэтому медики предупреждают, мол, боли, колики, вздутие живота и отеки — вот последствия частого потребления огуречно-помідорового тандемому.