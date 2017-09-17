Попугаи, котики и собачки: в Чернигове нашли настоящее кладбище домашних любимцев
17.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове, в лесу возле микрорайона Астра, обустроенное настоящим кладбище, где похоронены домашние питомцы, скорее всего, жителей этого частного сектора.
На поляне под соснами стоит уже больше десяти могил, некоторые с крестами, памятниками, табличками с именами, датами рождения и смерти.
Некоторые могилы украшены букетами искусственных цветов. Заметно, что сюда наведываются хозяева умерших животных, ведь могилы убраны.
На животном кладбище покоятся и собаки, и кошки, и даже попугаи.