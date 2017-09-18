Попиарились и забыли: многомиллионные дорожки до сих пор не сдали в эксплуатацию
После помпезного открытия в 2015 году при участии министра семьи, молодежи и спорта Игоря Жданова современных беговых дорожек на стадионе имени Гагарина в Чернигове их так и не довели до ума.
На ремонт потратили несколько миллионов гривен. А, как выяснилось, дорожки до сих пор не сдали в эксплуатацию. Обещания чиновников о том, что Чернигов будет принимать соревнования всеукраинского и международного уровня, так и остались на словах.
Более того, за два года не провели даже ни одного чемпионата области. По словам тренеров по легкой атлетике, беговые дорожки можно использовать только для тренировок, потому что они не соответствуют определенным спортивным требованиям.
Эту информацию ЧЕline подтвердили в департаменте семьи, молодежи и спорта. В частности, Нина Лемеш сообщила, что влиять на работу министерства они не могут.
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