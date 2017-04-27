Попали в больницу после вакцинации
Отечная и покрасневшая ножка в двухлетней черниговчанки после прививки. Родители ребенка просят не называть их имени и фамилии. Сообщают, что вакцину против дифтерии, коклюша, гепатита, полиомиелита, столбняка и гемофильной инфекции приобрели в официальной аптеке в детской поликлинике № 2, на улице Рокоссовского. Не пожалели 882 гривны, чтобы приобрести лучшую для своей девочки – купили французского производства. Однако уже на следующий день после инъекции у ребенка начала опухать и краснеть ножка. Позже отек увеличился. Сразу обратились в больницу. Но медики разводят руками: мол, и такая реакция тоже бывает. «Боли дочь не чувствует, – рассказывает мама ребенка. – Пугается только, когда видит кровянистую пятно на своей ножке. Тогда плачет. »Сейчас маленькую Черниговку вместе с мамой лечат в стационаре. На препараты иметь уже потратила более 400 гривен. Пока назначили антибиотик и перевязки. И остерегаются, чтобы не было нагноения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым