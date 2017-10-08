Помощник Путина рассказал свою версию разговора с Волкером
2017-10-08 13:35
Помощник Путина рассказал свою версию разговора с Волкером
Стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений.
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Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что его переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером прошли конструктивно, передает Rus.Media.
“Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено понимание по ряду позиций. Большинство выявленных расхождений признаны переборними”, – сказал Сурков.
Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли “нормандского формата” и минской контактной группы.
“Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся”, – сказал Сурков.