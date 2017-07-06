Помощь на детей одиноким матерям 2016
Нужно отметить, что женщина, которая имеет детей от лица, с которым она не находилась и не находится в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, право на получение помощи, установленной на детей одиноким матерям, не имеет. При регистрации этой женщиной брака с лицом, являющимся отцом ее детей, помощь на детей, рожденных от этого лица, не назначается.
— одинокие матери (которые не пребывают в браке), одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка), отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;
— мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, которые не получают на них пенсию в случае потери кормильца или социальную пенсию.
В то же время, если одинокая мать, одинокий усыновитель, мать (отец) в случае смерти одного из родителей зарегистрировали брак, за ними сохраняется право на получение помощи на детей, которые родились или были усыновлены до брака, если такие дети не были усыновлены мужем (женой).
Обращаться за назначением необходимо в органы труда и социальной защиты населения по месту регистрации получателя помощи. Помощь может быть назначена по месту фактического проживания при условии представления справки о неполучении указанной помощи в органе социальной защиты населения по месту регистрации.
Важно учесть, что помощь на детей одиноким матерям назначается независимо от получения на детей других видов помощи.
Для назначения пособия впервые на детей одиноким матерям к органу труда и социальной защиты населения подаются такие документы:
1) заявление о назначении помощи, которое составляется по форме, утвержденной Минтруда;
2) извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, выданная отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, или справка о рождении, выданная исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) советов, с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в актовой записи о рождении ребенка в соответствии с абзаца первого части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, или документ о рождении, выданный компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии его легализации в установленном законодательством порядке;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) справка о проживании ребенка с матерью, выданная по месту жительства семьи. В случае невозможности получить такую справку орган труда и социальной защиты населения осуществляет обследование семьи по месту жительства и составляет акт с указанием факта проживания ребенка с матерью. В случае, когда ребенок учится за пределами населенного пункта, в котором проживает мать, и не находится на полном государственном иждивении, вместо справки о проживании ребенка с матерью подается справка с места проживания матери и справка с места проживания (учебы) ребенка.
5) декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением всех видов социальной помощи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи);
6) справки о доходах на каждого члена семьи.
Мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, которые не получают на них пенсию в случае потери кормильца или социальную пенсию, подают копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей указанные пенсии.
Важно! Лица, которые до 01 января 2016 года получали помощь на детей одиноким матерям в гарантированном размере 30% прожиточного минимума (без учета дохода семьи) подают только заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением всех видов социальной помощи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).
Лица, которые получали помощь на детей одиноким матерям в 2015 году и период выплаты приходится на 2016 год, выплата помощи таким лицам с учетом повышенного размера продолжается до окончания периода выплаты помощи без их обращения в органы социальной защиты.
Помощь на детей одиноким матерям назначается с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 18-летнего возраста (если дети учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях I — IV уровня аккредитации, — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) включительно.
Каждые шесть месяцев помощь подлежит пересмотру в соответствии с совокупных доходов семьи за прошедшие шесть месяцев. Для просмотра необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения и подать декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением всех видов социальной помощи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).
В случае обращения лица за помощью после марта 2016 года, указанные пособия назначаются с месяца обращения за помощью.
Граждане, которые обратились в период с январь по март 2016 года за оказанием помощи на детей одиноким матерям, выплата указанного пособия будет осуществляться с 01 января 2016 года.
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