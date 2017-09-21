Помогите установить личность утопленника (Фото 18+)
Нежинским отделом полиции устанавливается личность неопознанного тела мужского пола, которое было обнаружено 19 сентября в реке Остер вблизи «университетского моста» без признаков насильственной смерти.
Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 171 см, волосы короткие русые с сединой, лицо овальное, брови прямой формы, нос с широким основанием, губы толстые, рот большой, на верхней челюсти зубные протезы из белого металла, глаза серого цвета. Особые приметы: в нижней части живота имеется послеоперационный рубец около 5 см.
Был одет: пиджак черного цвета, рубашка на пуговицах белого цвета в горизонтальную полоску, брюки черного цвета, носки черного цвета, туфли черного цвета.
Если Вы можете помочь установить личность умершего мужчины, позвоните в Нежинский ОП ГУНП в Черниговской области по номерам: (04631) 2-30-48, (04631) 2-37-63 или на линию «102».
Источник: nizhyn.in.ua
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