Помешана на пластике модель накачала себе губы до рекордных размеров (Фото)
2017-09-01 06:35
Помешана на пластике модель накачала себе губы до рекордных размеров (Фото)
Одержима пластическими операциями жительница Калифорнии Пикси Фокс увеличила себе губы до рекордных размеров.
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Одержима пластическими операциями жительница Калифорнии Пикси Фокс увеличила себе губы до рекордных размеров, передает Rus.Media. Пикси в очередной раз легла под нож хирурга, сделала липосакцию и закачала добытый из собственных бокам жир в губы и в попу. При том, что последние у нее и раньше были не маленькие, можно сделать вывод: Пикс стремится к знаменитым объемам Ким Кардашьян. А что до губ – то тут, похоже, у нее просто нет равных. Хирург закачал в них больше наполнителя, чем это принято. По словам Пикси, теперь она добилась своей цели – иметь фигуру, как песочные часы. А еще – чувственные губы, потому что их прежний размер блондинку не устраивал.