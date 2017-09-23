Пользователи соцсетей указывают на непоследовательность позиции Европейского агентства авиационной безопасности
2017-09-23 16:10
Пользователи соцсетей указывают на непоследовательность позиции Европейского агентства авиационной безопасности
EASA планирует ограничить полеты на восток Украины: появилась реакция соцсетей.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рассматривает вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропортах “Харьков”, “Днепр” и “Запорожье” через близость указанных аэропортов в зону АТО, передает Rus.Media.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на эту инициативу и указывают на непоследовательность позиции EASA.
“EASA wants to close the airspace over half of #Ukraine, but for some reason doesn’t pay attention to Russian avia moves via @avianewscom”
“напомню, что уже три года у нас закрыты эти части UKFV (Сімферопольского района) и UKDV (Днепровского) и всех это полностью устраивает”
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Емельяну совместно с руководителями ряда других министерств, Госавиаслужбой и СБУ срочно рассмотреть ситуацию с возможным ограничением полетов самолетов в нескольких аэропортах восточного региона Украины.
Согласно поручению премьер-министра, Мининфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами выработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения EASA, чтобы не допустить изоляцию стратегически важных аэропортов Украины.
После аннексии Крыма Российской Федерацией Украина насчитала российским авиакомпаниям, которые нарушили украинское законодательство и осуществляли полеты в оккупированный Крым, более 700 млн грн штрафа.