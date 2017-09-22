Пользователи Сети сравнили платье Марины Порошенко и Бриджит Макрон
2017-09-22 07:34
Пользователи Сети сравнили платье Марины Порошенко и Бриджит Макрон
Обе женщины в необычных платьях, которые сравнили пользователи социальных сетей.
Супруга украинского президента Петра Порошенко Марина встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон, передает Rus.Media. Обе женщины пришли в необычных платьях, которые сравнили пользователи социальных сетей.
Пользователи социальных сетей решили не оставаться в стороне и сравнили каждый из нарядов. Порошенко надела платье от OKSANA POLONETS, а Макрон предпочитала Louis Vuitton. Опрос показал, что наряд первой леди Украины выглядел лучше.
«Отличное платье, хорошо сочетается с цветом волос и кожи», – написал пользователь соцсетей. Его мнение поддержали более тысячи других, причем наряд Макрон многие посчитали «похоронным». «Она что, на похороны Украины пришла в таком платье», – написала украинка о встрече Марины и Брижит.