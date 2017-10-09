Пользователи нового iPhone 8 Plus жалуются, что батареи вздуваются (фото)
2017-10-09 08:38
Пользователи нового iPhone 8 Plus жалуются, что батареи вздуваются (фото)
Во всех случаях разбухающий аккумулятор приводит к нарушению целостности корпуса.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Новые iPhone Plus 8/8 представили миру 12 сентября, передает Rus.Media. Уже к концу месяца начались продажи смартфонов и практически сразу появились первые жалобы от пользователей о том, что в модели iPhone 8 Plus разъезжаются передняя и задняя панели: вероятно, из-за вздувшейся батареи. Уже зафиксировали как минимум 6 случаев.
Об отдельных случаях рапортовали MacRumors, The Next Web и 9to5mac. Один из читателей MacRumors, канадец Энтони Ву, рассказал изданию, что купил и распаковал новенький iPhone 8 Plus в воскресенье, но уже в понедельник вынужден был вернуть его, поскольку дисплей сошел с креплений.
Отдельные случаи возникали в Гонконге, Японии и Тайваня — иногда доходило до того, что смартфон просто разваливался на части.
The Guardian также сообщал недавно о дополнительных случаях в Греции, Канаде и Китае — всего сейчас есть уже шесть случаев с почти подобными симптомами. Издание цитирует представителя Apple, который заявил, что в компании расследуют события. Некоторые поломанные таким образом устройства уже изъяты для изучения.