Пользователи “Фейсбук” создали группу “SOS Винница-Калиновка” для помощи пострадавшим от взрывов
2017-09-27 08:47
Пользователи “Фейсбук” создали группу “SOS Винница-Калиновка” для помощи пострадавшим от взрывов
Также сообщается, что из Киева в Винницу направляется группа волонтеров.
Винничане в сети “Фейсбук” создали группу “SOS Винница-Калиновка” для помощи пострадавшим от взрывов на военных складах в Калиновке, передает Rus.Media. К группе может присоединиться каждый желающий помочь жителям Калиновки и соседних сел.
“Винница SOS! Много наблюдает за взрывами в Калиновке. Но если есть возможность помочь – вам сюда!”, – написал Николай Панченко.
Также сообщается, что из Киева в Винницу направляется группа волонтеров.
Кроме того, в группе размещается вся горячая информация по поводу ЧП, в том числе о том, что перекрыта трасса Винница-Житомир-Киев, об эвакуации, а также о пунктах помощи.
Напомним, в Калиновке Винницкой области на 48-м арсенале воинской части А1119 начался пожар и взрываются боеприпасы. Есть информация, что на складе хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тысяч условных вагонов). Среди них – ракеты системы залпового огня “Смерч”, “Ураган” и “Град”.
Полиция и Нацгвардия перекрыли въезды в Калиновку, идет эвакуация жителей города и окрестных сел. В ГСЧС заявили, что готовы эвакуировать около 25 тысяч человек.