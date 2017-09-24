Польза петрушки для организма
2015-06-29 08:17
Польза петрушки для организма
Полезные свойства петрушки используют в кулинарии, народной медицине и косметике.
Ее зелень дарит нам витамины весной, придающий вкус и аромат салатам, а лекарственные свойства помогают справиться с проблемами здоровья.
Петрушка бывает корневая и листовая. Корневая петрушка — это двулетнее зонтичная растение с пышной зеленью, ее используют как пряное растение в кулинарии. Корнеплод петрушки добавляют к супам и гарнирам, а зелень чаще кладут в салаты и закуски. Листовая петрушка однолетнее, она тоже полезная и популярная.
Лечебные свойства петрушки
В чем польза петрушки для здоровья известно давно. Она богата ценными веществами, витаминами и микроэлементами. В ее составе есть калий, кальций, фосфор, железо, магний, цинк.
Содержатся в петрушке ферменты повышают аппетит, усиливает секрецию пищеварительных желез и перистальтику кишечника. Ее используют для лечения заболеваний пищеварительного тракта.
Калий и железо полезны для работы сердца, укрепления сосудистой системы. Получаемый из семян отвар применяют при мерцательной аритмии с наличием осложнений в виде сердечной недостаточности с отеком или несколькими.
Все части растения обладают противовоспалительными и бактерицидными свойствами. При наружном применении петрушка способствует заживлению ран, ожогов и язв, действует как дезинфицирующее средство.
Препараты петрушки повышают иммунитет, способствуют активизации работы всех органов и нормализации обмена веществ в организме. Женщины знают пользу этой травы для нормализации цикла.
В народной медицине петрушку чаще всего используют как желчегонное и мочегонное средство. Она очищает почки, печень, желчевыводящие и мочевые пути. Отвар семян петрушки рекомендуют при холецистите и заболеваниях мочевыводящей системы. Петрушка повышает остроту зрения, а компресс из отвара отлично помогает справиться с усталостью глаз: для этого нужно взять 2 ватных диска и смочить их в теплом отваре, слегка отжать и наложить их на 10-15 минут на закрытые глаза.
Противопоказания к использованию петрушки
Зелень петрушки в салатах или супах не повредит никому. Человек просто не в состоянии съесть столько этой пряной травы, чтобы навредить себе. Но отвар семена или настой из корня петрушки обладает более выраженными лекарственными свойствами, так же как и свежевыжатый сок. Польза и вред зависят от того, в каких объемах его употреблять.
Петрушку следует использовать с осторожностью, так как она противопоказана при нефритах за счет раздражающего влияния на почечную паренхиму. Благодаря мочегонному действию, зелень устраняет излишки жидкости и стабилизирует кожу. Но лечение заболеваний мочевыводящей системы требует специальных знаний, поэтому принимать отвар или настой семени на свое усмотрение не следует, чтобы не навредить своему организму.
При желчнокаменной болезни препараты петрушки могут вызвать движение камней, что может привести к серьезным осложнениям. Содержится в зелени вещество миристицин при передозировке может вызвать мышечные судороги, головная боль, галлюцинации, тошноту, чрезмерное возбуждение и потерю веса. Нельзя применять препараты из петрушки во время беременности. Хотя свежая зелень в салатах очень полезна.
Как заготовить петрушку
С лечебной целью используют стебли, семена и корни петрушки. Стебли заготавливают в период цветения, семена собирают после созревания, а корни выкапывают весной или осенью. Стебли петрушки кудрявой сушат в тени, под навесом. Хранят заготовленное сырье в бумажных пакетах, картонных коробках в сухом помещении. Срок хранения — 2 года. Замороженная зелень сохраняет витамины и очень полезна в зимнее время.