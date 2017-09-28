Полугола Памела Андерсон оплакивает Хью Хефнера (фото, видео)
2017-09-28 18:54
Полугола Памела Андерсон оплакивает Хью Хефнера (фото, видео)
Главная звезда Playboy Памела Андерсон оплакивает покойного Хью Хефнера.
Главная звезда Playboy Памела Андерсон оплакивает покойного Хью Хефнера, который внес весомый вклад в ее карьеру, передает Rus.Media.
Известная актриса Памела Андресон, прославившаяся после роли в сериале «Спасатели Малибу», показала свое состояние после известия о смерти Хефнера. Она записала видео, на котором плачет по усопшему создателю Playboy в полуобноженном виде. Несмотря на то, что Андерсон оплакивает Хефнера, она старается выглядеть молодой и сексуальной. Во время того, как плачет, девушка принимает эффектные позы, чем привлекает мужскую половину поклонников.
Со стороны матери Памела Андерсон имеет русские корни. Ее прапрабабушка была русской эмигранткой, которая перебралась в Канаду. Памела – дочь простых канадцев, после школы устроилась работать преподавателем физкультуры. Однажды на футбольном матче камера зафиксировала ее крупным планом. Ее заметили и предложили сняться в рекламе пива. А потом был плейбой. Появление Памелы в журнале Хью Хефнера стало трамплином в ее карьере. С 1992-го по 1997 годы сексуальная блондинка снималась в сериале «Спасатели Малибу». Уже после первых его серий в Калифорнии начался пляжный бум, а Памела стала секс-символом Америки. Затем она сыграла в трех десятках кино – и телефильмах, проявила себя как общественный деятель на ниве благотворительности. Памела трижды была замужем, имеет двух уже взрослых детей. Но и в свои 50 она ягодка опять – ночные визиты в откровенных нарядах до создателя Викиликс Джулиана Ассанжа окружили звезду романтично-детективным флером.