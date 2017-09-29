Получателей субсидий ждет новый “сюрприз” в октябре
2017-09-11 13:23
Получателей субсидий ждет новый “сюрприз” в октябре
Сила в правде.
Традиционно октябрь для украинцев означает старт отопительного сезона, уже совсем скоро мы получим первые платежки за теплоснабжение, передает Rus.Media. В этом году не слишком приятный сюрприз ожидает получателей субсидий: Правительство сократило социальные нормативы, и теперь украинцам придется или платить больше, или еще больше экономить.
По оценкам Минсоцполитики, получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в этом сезоне сможет около 9 миллионов украинских семей – это больше половины от количества всех домовладений в стране. Остальным придется платить полную цену услуги.
Как ранее обещал премьер Гройсман, Кабмин не планирует поднимать цену на газ. Если в Правительстве сдержат своего слова, то и отопление для украинцев дорожать не будет. Стоит отметить, что большинство поставщиков тепла для населения генерируют его с газа, поэтому их тарифы ориентировочно на 70% зависят от его стоимости. Почти аналогичная ситуация и с формированием цены на горячую воду.