Полторак рассказал, кого наказали за взрывы на складах боеприпасов в Сватово и Балаклее
2017-09-28 19:07
Полторак рассказал, кого наказали за взрывы на складах боеприпасов в Сватово и Балаклее
Об этом на заседании СНБО сообщил министр обороны Степан Полторак.
После взрывов на складах боеприпасов в Сватово Луганской области от своих обязанностей был уволен заместитель начальника Генштаба Владимир Хищный, передает Rus.Media. Также были привлечены к ответственности шесть генералов и 46 офицеров.
Об этом на заседании СНБО сообщил министр обороны Степан Полторак.
“После событий в Сватово уволен заместитель начальника Генштаба, а также привлечены к ответственности объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам”, – отметил Полторак на заседании, посвященном взрывов в Калиновке.
Также министр обороны отметил, что по итогам взрывов в Балаклее к дисциплинарной ответственности привлекли сразу 80 человек.
При этом министр обороны Степан Полторак считает, что пока преждевременно обвинять кого-либо, в том числе Генеральный штаб, в пожаре на территории склада боеприпасов Минобороны вблизи Калиновки Винницкой области.
“Вешать ярлыки” и обвинять кого-то в том, что произошло, пока мы не разберемся, преждевременно”, – считает министр.
Он уверен, что только расследование может установить причины пожара и насколько хорошо в этой ситуации сработали Вооруженные силы.