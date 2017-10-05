Польские правоохранители поиздевались над украинкой в Вроцлаве
2017-10-05 16:50
Польские правоохранители поиздевались над украинкой в Вроцлаве
Заставляли раздеваться.
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21-летняя украинка оказалась в отделении полиции после обвинения в краже. У правоохранителей девушка провела сутки. Задержанная рассказала, что полицейские заставляли ее раздеваться и запугивали депортацией. Об этом сообщила “Gazeta Wyborcza”, передают Rus.Media.
Задержание состоялось в городе Вроцлав. Местный житель обратился к правоохранителям с просьбой найти его украденный телефон. Мужчина обвинял девушку с Украины в преступлении. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, сразу задержали “воровку”, не требуя от нее никаких объяснений. Как оказалось, пара долгое время имела отношения, а на смартфоне поляка было много совместных фото с украинкой. Обвинения мужчина выдвинул после их ссоры.
По словам потерпевшей, в отделении полиции ее заставляли полностью раздеться для обыска. Такую процедуру правоохранители провели дважды. Кроме этого, поляки запугивали девушку депортацией, говоря, что украинцам не место в Вроцлаве. “Воровка” провела сутки в камере.
Сейчас правоохранители опровергают слова девушки, уверяя, что арест осуществляли согласно всех правил. Зато украинка уже нашла адвоката и потребует компенсации за издевательства.