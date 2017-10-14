Польша предоставила Украине весомую поддержку на геополитической арене, – Светличная
2017-10-13 20:35
Польша предоставила Украине весомую поддержку на геополитической арене, – Светличная
В Харькове с рабочим визитом находится маршал Сената Республики Польша Станислав Карчевский.
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Как сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации, визит проходит сегодня, 13 октября. С Карчевским встретилась председатель ОГА Юлия Светличная.
Главными темами для обсуждения стали вопросы сотрудничества между Харьковщиной и Польшей, а также безопасности, передает Rus.Media
В начале встречи председатель Харьковской ОГА обрисовала социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионе.
“В 2014 году часть Харьковской области была в зоне АТО, но сегодня это полностью спокойный регион. И здесь, на востоке страны, мы сохраняем европейский мир, – подчеркнула Светличная. – Действительно, в тяжелые времена именно Польша предоставила нам весомую поддержку на геополитической арене, защищая интересы Украины, защищая ее суверенитет. Спасибо за такую четкую позицию. Нам, как восточному региону, это чрезвычайно важно”.
Карчевский отметил, что показатели роста в нашем регионе “достойны удивления”.
“Кроме того, заслуживает особого уважения то, как вам удалось решить вопросы, связанные с безопасностью в регионе. Польша и польское правительство считают, что безопасность – это высший приоритет. Мы поддерживаем Украину и будем дальше поддерживать. Польша будет поощрять другие европейские страны к содержанию санкций против России пока не будут выполнены Минские договоренности”, – заверил маршал Сената Республики Польша.
Светличная также поблагодарила Карчевському за помощь, которую Польша оказывает в вопросах реабилитации украинских военных, получивших тяжелые ранения в зоне АТО.
“Я бы также хотела попросить, чтобы мы продолжали эту программу. Для того, чтобы наши военные смогли проходить реабилитацию в польских госпиталях и в кратчайшие сроки возвращаться к нормальной жизни”, – отметила руководитель области.
Говоря о сотрудничестве, Светличная отметила, что регион тесно сотрудничает с польской стороной в сферах науки и образования. Также руководитель области акцентировала внимание на том, что в условиях реформирования, которое сейчас происходит в стране, в частности – в вопросах децентрализации, чрезвычайно важным является опыт Польши.
“Мы видим перспективу развития взаимоотношений в экономике, науке, сельском хозяйстве и промышленности и, безусловно, в культурной сфере”, – сказала Светличная.
Карчевский, в свою очередь, отметил возможность расширения міжвишівського сотрудничества, а также транспортного сообщения между Харьковским регионом и Варшавой.
“Я рад, что между Харьковской областью и Польшей хорошие отношения. Это сотрудничество на уровне бизнеса, районов, на уровне региона и воеводства. Мы очень довольны по этому поводу и будем стараться развивать и улучшать эти отношения. Я думаю, что сотрудничество каждый раз может выходить на самый высокий уровень”, – отметил Карчевский.
Карчевский в рамках визита также планирует посетить Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Украинско-польский мемориал жертвам тоталитаризма.