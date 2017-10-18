Польша отказывается от кредитного рабства МВФ
18.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-17 10:15
Польша отказывается от кредитного рабства МВФ
Польша отказалась от кредита МВФ.
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Польша отказалась от кредита Международного валютного фонда (МВФ) в сумме $9,2 млрд. Об этом вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Twitter, передает Rus.Media.
«Мы отказались от кредитной линии в размере $9,2 млрд. Экономика Польши находится в настолько хорошем состоянии, что мы можем это сделать», — заявил Моравецкий.
Reuters отмечает, что такое решение власти могли принять после получения рекордной прибыли бюджета в сумме около 5 млрд злотых ($1,36 млрд) с января по август.
Кроме того, ВВП за этот период вырос примерно на 4%.