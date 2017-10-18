Польша отказывается от кредитного рабства МВФ

despravda | 18.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-17 10:15

Польша отказывается от кредитного рабства МВФ
Польша отказалась от кредита МВФ.

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Польша отказалась от кредита Международного валютного фонда (МВФ) в сумме $9,2 млрд. Об этом вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Twitter, передает Rus.Media.

«Мы отказались от кредитной линии в размере $9,2 млрд. Экономика Польши находится в настолько хорошем состоянии, что мы можем это сделать», — заявил Моравецкий.

Reuters отмечает, что такое решение власти могли принять после получения рекордной прибыли бюджета в сумме около 5 млрд злотых ($1,36 млрд) с января по август.

Кроме того, ВВП за этот период вырос примерно на 4%.

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