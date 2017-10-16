Польша отказывается от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов
2017-10-15 11:31
Польша отказывается от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов
Польша хочет отказаться от транша МВФ в размере 9,2 миллиарда долларов за “хорошее состояние экономики”.
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Об этом на своей странице в Twiiter написал вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий, передает Rus.Media.
“Мы отказались от кредитной линии в размере 9,2 миллиарда долларов США. Экономика в Польше находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать”, – заявил Моравецкий.
“#Morawiecki: Rezygnujemy z $9,2 mld linii kredytowej #IMF Polska gospodarka jest tak w dobrej sytuacji, ?e mo?emy to zrobi?. @IMFNews”
По информации Reuters, на такое решение повлияли сверхприбыли национального бюджета размером в 4,9 миллиарда злотых (1,36 миллиарда долларов), полученные с января по август. А также темпы экономического роста, которые, по информации ведомства, за упомянутый период составили почти 4%.
“Я принял решение отказаться от кредита МВФ после анализа макроэкономических параметров, налоговых данных, оценки нашей бюджетной устойчивости и валютных резервов”, – сказал министр.
Пока неизвестно, собирается ли Польша расторгнуть или приостановить действие соглашения с МВФ о гибкую кредитную линию.