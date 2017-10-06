Польша обещает запретить поставки угля из ОРДЛО – Насалик
2017-10-05 13:26
Польша обещает запретить поставки угля из ОРДЛО – Насалик
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заявил, что в его стране проведут проверку по факту поставки угля с ОРДЛО и запретят такие поставки.
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Об этом рассказал министр энергетики Игорь Насалик, передает Rus.Media.
“При встрече с министром мы отметили на этой тематике, мы получили заверения, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены”, – отметил он.
Он также отметил, что по информации журналистов, такие поставки были и в другие европейские страны.
“Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), связанное с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польше, но и в другие европейские страны. Поэтому, сейчас основная задача – максимально заблокировать этот процесс. Мы официально доказали, что считаем, что закупка на сегодня антрацита в зоне ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма и наши аргументы были услышаны”, – отметил Насалик.