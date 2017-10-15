Польша не будет принимать мигрантов через Украину
2017-10-14 16:34
Польша не будет принимать мигрантов через Украину
В стране уже больше миллиона украинцев.
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Польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Евросоюзе, передает Rus.Media. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак.
Министр подчеркнул, что в стране уже находится много украинцев, а такие “идеологически мотивированные концепции”, как переселение, подвергают риску Польшу и поляков.
“Переселение – механизм, который не будет эффективным”, – заявил он после обсуждения программы ЕС с министрами стран – участниц Евросоюза.
По словам Блащака, это приведет к большой волне миграции в Европу – не тысяч, а миллионов людей.
Министр отметил, что в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично – уехали из страны после вторжения России.