Полный набор: у жителя Сновска нашли оружие и наркотики
Во время санкционированного обыска в доме местного жителя криминальная полиция изъяла револьвер, патроны к нему и полиэтиленовые пакеты с марихуаной.
Проверяя в рамках операции «Оружие и взрывчатка» информацию, что житель Сновска незаконно хранит у себя дома огнестрельное оружие, криминальная полиция Сновського отделения полиции ГУНП в Черниговской области провела у гражданина санкционированный обыск.
В результате правоохранители изъяли у горожанина револьвер с вероятными признаками переработки, несколько десятков патронов к нему и два полиэтиленовых пакета с измельченным веществом зеленого цвета, похожей на коноплю. Мужчина объяснил полиции, что револьвер хранил для самозащиты, а коноплей «расслаблялся» сам. Изъятое оружие и наркотики направлены на экспертизу.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: Полиция Черниговщины
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