Полиция объявила подозрение только 1 из 4-х девушек черниговской банды
14-летнюю Полину Малоштан, которую избила подростковая банда, уже выписали из киевской больницы. Там она лечилась 10 по 28 апреля. Есть информация, что медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы. Учитывая эти обстоятельства, решил поинтересоваться у ГУНП в Черниговской области, есть ли какие новости в деле черниговской банды. «Сейчас полиция изымает необходимые медицинские документы для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы. В отношении подростков, причастных к делу проводятся следственные действия. Одной девушке уже объявлено подозрение в порядке статьи 296 части второй Уголовного кодекса Украины. Это хулиганство, совершенное группой лиц. Ей грозит до пяти лет лишения свободы », – рассказал представитель ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль. Новости в деле появятся после выводов судмедэкспертов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым