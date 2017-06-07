Полиция набирает в свои ряды добровольцев
В соответствии со статьями 51-55 Закона Украины «О Национальной полиции», с целью обеспечения прозрачного отбора (конкурса) лиц, способных профессионально выполнять полномочия полиции и должностные обязанности, с 2 июня 2017 начался дополнительный конкурс по отбору кандидатов, впервые принимаются на службу в полицию в Главное управление Национальной полиции в Черниговской области на должности полицейских (15 должностей младшего состава и 5 должностей среднего состава). Предложено вакантные должности для участия в конкурсе: полицейский изолятор временного содержания № 2 (с. Козелец) – 3 должности; полицейский отделения конвойной службы ИВС № 2 (пгт. Козелец) – 2 должности; полицейский-водитель отделения конвойной службы ИВС №2 (пгт. Козелец) – 1 должность; полицейский отделения конвойной службы ИВС № 3 (г. Нежин) – 2 должности; полицейский изолятор временного содержания № 4 (г.. Мена) – 1 должность; полицейский отделения конвойной службы ИВС № 5 (г. Прилуки) – 2 должности; полицейский отделения конвойной службы ИВС № 6 (г. Сновск) – 3 должности; полицейский-водитель отделения конвойной службы ИВС №6 (г. Сновск) – 1 должность. Предложено вакантные должности для участия в конкурсе: старший инспектор-дежурный сектора реагирования патрульной полиции Новгород-Северского отдела полиции (г. Новгород-Северский) – 1 должность; старший инспектор-дежурный сектора реагирования патрульной полиции Семеновского отделения полиции Новгород-Северского отдела полиции (п.г.т. Семеновка) – 1 должность; старший инспектор-дежурный сектора реагирования патрульной полиции Срибнянского отделения полиции Прилуцкого отдела полиции (п.г.т. Серебряный) – 1 должность; инспектор изолятора временного содержания №6 (г. Сновск) – 1 должность; инспектор изолятора временного содержания №4 (г. Мена) – 1 должность. Информация о проведении конкурса обнародована на официальном веб-портале ГУНП в Черниговской области и Национальной полиции. Прием документов: средний состав полиции осуществляется с 02 июня по 11 июня 2017, младший состав с 02 июня по 16 июня 2017. Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны пройти онлайн регистрацию в системе отбора кадров Национальной полиции. Режим работы сектора организации отбора и проведения аттестации полицейских УКЗ ГУНП в Черниговской области по приему документов и предоставления информации: с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 116А. Телефоны для справок: 050-464-70-20; 073-003-73-23; 067-469-11-28; 3-12-59; 3-81-23.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым