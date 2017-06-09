Полиция изъяла у черниговца оружие и боеприпасы
В рамках проведения спецоперации правоохранители обнаружили и изъяли у жителя Чернигова охотничье ружье, патроны различных калибров и почти килограмм пороха. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 8 июня в ходе санкционированного обыска в хозяйстве жителя Чернигова полицией было обнаружено и изъято охотничье ружье неустановленной марки, травматический пистолет и 6 патронов к нему, более двух сотен патронов калибров 5,6мм и 9мм, а также почти килограмм пороха. Изъятое оружие и боеприпасы направлено на экспертизу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым