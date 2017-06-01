Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП
01.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 29 мая около 15:00 водитель автомобиля «RENAULT Kangoo», двигаясь по ул. Глебова в г. Чернигове в направлении от ул. Гагарина до ул. Красносельского, напротив хозяйства № 46 совершил столкновение с велосипедом под управлением неустановленного мужчины, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Полиция просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах этого события, позвонить по телефону: (0462) 619-787, (093) 882-10-51 или 102. Не оставайтесь равнодушными!Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым