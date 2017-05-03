Полиция и лесники выйдут на общую «охоту»
Лесоводы и правоохранители Черниговщины углубляют сотрудничество в борьбе с лесной мафией. Современные лисокрады – это технически и законодательно подготовленные преступники, которые умеют удачно заметать следы. Эти люди сжигают пни срубленных деревьев, опыляют стволы украденной продукции чтобы потом ни один эксперт не смог определить где именно были спилены лес – лисокрады имеют приличный арсенал методов и часто избегают ответственности. Они не боятся рисковать, ведь лес, ценные породы деревьев, стоит немалых денег. Территория, по которой ухаживает ГП «Нежинское лесное хозяйство» – в первоочередной группе риска, поскольку охватывает территорию четырех районов Черниговщины. Практически в каждом лесничестве есть ценные породы дерева. Именно столетние дубы и ясени привлекают лисокрадив. Их не пугает даже лесная охрана. Статистика – тому яркое подтверждение. Так в 2015 году правоохранителями Носовского, Куликовского и Бобровицкого районов Черниговщины было возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса. Общая сумма ущерба, нанесенного государству – более 165 000 гривен. В 2016 году полицейские Бобровицкого, Нежинского и Носовского отделений возбудили 6 аналогичных уголовных производств. Государству нанесен ущерб на сумму в 116 000 гривен. С начала 2017 зарегистрировано еще два уголовных дела. На днях директор ГП «Нежинское лесное хозяйство» Юрий Болоховець встретился с начальником главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуардом Алехиным и договорился о плодотворном сотрудничестве в борьбе с лисокрадамы и браконьерами. Как отметили участники двусторонней встречи, сложность доказывания наказаний обусловлена отсутствием надлежащего технического оборудования у экспертов и несовершенством действующего законодательства. Вместе с тем Эдуард Алехин поставил под личный контроль расследование уголовных производств, где возможно доказать вину лисокрадив. Лесоводы и правоохранители договорились углубить дальнейшее сотрудничество в направлениях борьбы с незаконными вырубками леса и браконьерами. В ближайшее время лесная охрана и полиция будут осуществлять совместное патрулирование лесных угодий.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым