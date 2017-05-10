Полиция Черниговщины обеспечила правопорядок во время празднования Дня Победы
К несению службы по обеспечению общественного порядка и безопасности во время торжеств и массовых мероприятий на Черниговщине всего было привлечено около четырехсот полицейских разных подразделений и служб. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. По итогам майских праздников область полностью подтвердила свой рейтинг одной из самых безопасных в Украине. Накануне памятных мероприятий полиция провела рабочие встречи с руководителями политических партий и общественных организаций, которые намеревались организовать на днях мероприятия и акции. Правоохранители напомнили о необходимости соблюдения законодательства, в частности о декоммунизации, и ответственность за его нарушение. Наряды полиции во время праздников были приближены к памятникам и мемориальным комплексам для недопущения их повреждения, предупреждения совершения вандализма, надругательства над могилами и прекращения таких действий. Полиция приняла комплекс мер по упорядочению организации дорожного движения и парковки автотранспорта возле мест проведения торжеств, а также на прилегающих к ним территориях. Как результат – четыре десятка массовых мероприятий в областном центре и районах, в которых приняли участие 4500 граждан, прошли спокойно, грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Исключением стало обнаружение полицией во время торжеств в черниговском сквере имени Попудренко двух граждан в советской военной форме времен Второй мировой войны. У одного из них на униформе была прикреплена так называемая георгиевская лента. Для выяснения обстоятельств и предоставления правовой оценки их действиям полицейские пригласили граждан в Черниговский отдела полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа. Собрав все данные о гражданах, правоохранители их отпустили. Полиция продолжает несения службы в таком формате до завершения финальной части Европейского песенного фестиваля в Украине.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым