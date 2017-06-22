Полицейский «скрыл» золотые изделия умершего
Следственным отделом прокуратуры Черниговской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту составления, выдачи и внесении работником полиции заведомо ложных сведений в официальный документ (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Расследованием установлено, что милиционер в июне 2016 года, составляя при осмотре места происшествия процессуальный документ, внес в него недостоверные сведения о выявленных предметов и присутствии понятых. В частности, в протоколе подозреваемый не отразил наличие золотых изделий на теле умершего. В то же время указанный факт подтвержден официальными документами, составленными другими специалистами при проведении следственного действия. Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым