Полицейские Черниговщины нашли похищенные «умные» камеры
Раскрытие этого преступления для сотрудников полиции – принципиальный вопрос, ведь «умные» камеры были установлены по инициативе правоохранительных органов и за бюджетные средства. Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Черниговской области задержали двух черниговцев, которые похитили семь камер видеонаблюдения на севере области. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Два молодых решили, что, украв камеры, за которые отвечает полиция, они избегут наказания по закону. Однако правоохранители не позволят посягать на технику, задача которой – помогать защищать общественный порядок в области и находить воров. Оба мужчины признались, что именно они похитили три камеры в Новгород-Северском и четыре – в Соснице. Один из них хорошо разбирается в ремонте и комплектации компьютерной техники, в том числе камер наружного видеонаблюдения, поэтому недаром в глаза злоумышленникам упали сверхсовременные камеры. Мужчины пытались похитить их аккуратно, чтобы не попасть в поле зрения камер. Однако, по иронии судьбы, их удалось разыскать благодаря другим «умным» камерам, которые самостоятельно проанализировали путь передвижения автомобиля, задействованного в кражах. Остальное – дело техники. Кстати, это не единственное преступление, которое работники полиции разоблачили благодаря «умным» камерам наружного видеонаблюдения, несмотря на то, что они пока работают в тестовом режиме. Таким образом есть возможность оценить камеры видеонаблюдения в действии. На охоту за техникой мужчины выходили ночью, а их орудием труда был обычный металлический трос. При падении некоторые камеры повредились, но навыки ремонта помогли 30-летнему черниговцу устранить все недостатки. Камеры злоумышленники похищали с целью дальнейшего сбыта, но реализовать «товар» ловкачам не суждено, ведь их успели найти правоохранители. Сейчас сотрудники полиции проверяют возможную причастность молодых к другим преступлениям. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Злоумышленникам «светит» наказание в виде лишения свободы на срок до ֹ пяти лет. Похищенные камеры уже изъяты правоохранителями и в ближайшее время вновь будут установлены на въездах-выездах из Сосници и Новгорода-Северского.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым