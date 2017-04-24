Политика как способ заработка
Отсутствие политической стабильности в Украине сформировала в обществе прослойка граждан, для которых участие в акциях стала одной из разновидностей заработка. Иногда надо просто создавать массовку, иногда – эмоционально отстаивать определенное мнение, за которую они получают деньги. Каждая роль имеет свою плату. Поэтому не стоит удивляться, когда одни и те же лица появляются на заказных акциях от различных политических сил, борясь за обратное. К сожалению, в таких политических игрищах активно используются патриотические лозунги, упоминается участие в Революции Достоинства и АТО. Но это не значит, что люди, которые о них говорят, имеют какое-то отношение к этим событиям. Настоящие герои не разменивать своих идеалов в политической борьбе. Недаром говорят, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. Именно они хотят использовать ситуацию противостояния в свою пользу и еще и немалые деньги на этом заработать. Есть примеры таких проплаченных акций и во время сессий Черниговского городского совета. Одна из ярких ситуаций – протест о продлении аренды Черниговской ТЭЦ ООО фирмой «ТехНова», когда речь шла о необходимости получения кредита Всемирного банка. На сессию тогда пришли несколько десятков черниговцев во главе с представителями Радикальной партии, протестующих против получения кредита в валюте. «Представление» была такой яркой и эмоциональной, что депутаты сняли вопрос с повестки дня. И это выглядело формы своеобразного торга с предприятием, ведь через месяц, когда вопрос на сессии рассматривали снова, никто не выразил никаких возражений, что и дало основания местным политическим экспертам расценивать эту ситуацию, как проплаченную акцию. Такие же «активисты» пришли на апрельскую сессию городского совета. Около десятка молодых людей в камуфляже попросили слова в начале сессионного заседания. Они назвались активистами Майдана и украинского-российской войны (хотя ни одной организации не назвали, а часть из них на вид было 17-18 лет) и высказали свои замечания к секретарю городского совета Виктора Быстрова. Но глава группы был настолько плохо подготовленным и так волновался (видимо, не так часто приходилось выступать на публику), что сложно понять, какие именно претензии выдвигают «активисты» и что именно они требуют. Депутаты их выслушали и информацию приняли к сведению. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал к конструктивному сотрудничеству, а не противостояния. Действительно, хочется верить, что наступит время, когда зарабатывать средства в реальном секторе экономики, а не на акциях и митингах. Хотя здесь действуют две стороны – кто платит средства и кто эти средства стремится таким легкий способ заработать. К сожалению, в вопросах политической культуры за четверть века независимости украинцы не достигли европейского уровня.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым