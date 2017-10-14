Полицию по всей стране переводят в усиленный режим
2017-10-13 20:44
Полицию по всей стране переводят в усиленный режим
На три дня подразделения Нацполіції и Нацгвардии переведут на усиленный вариант несения службы.
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Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба полиции, передает Rus.Media.
“В период с 14 по 16 октября охрану публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий по всей стране будут обеспечивать около 13 тысяч военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции”, – заявил он.
По его словам, по случаю празднования общегосударственных и религиозных праздников в Украине планируется проведение ряда массовых мероприятий (ежедневно по всех регионах будут проходить около 200-300 мероприятий).
Яровой сообщил, что подразделения Нацполіції и Нацгвардии переведены на усиленный вариант несения службы.
Он также отметил, что количество привлеченных на службу правоохранителей будет зависеть от количества полученных заявок на проведение массовых мероприятий.
По словам Ярового, 14 октября, правопорядок в Киеве будут обеспечивать около 5 тысяч правоохранителей.
Как известно, 14 октября отмечается День защитника Украины. В Киеве националисты готовятся провести “Марш славы Героев”.