Полиция выломала дверь в квартиру женщины-инвалида (Видео)
Черниговская семья Коваль пожаловалась в Управление обеспечения прав человека на действия полицейских и прокурора. Недавно в квартиру семьи по улице Казацкой, 44 ворвались вооруженные правоохранители. Они взломали бронированные двери, полдня проводили обыск и довели пожилую женщину с инвалидностью до нервного срыва. Владельцы дома говорят, что следователи вели себя вызывающе, а главное – не показали необходимого постановления суда на обыск. Валентина Коваль не открыла дверей, потому что очень испугалась большого количества вооруженных людей в форме.
«Я была сама. Сказала, что боюсь вас. Открою – а тут мне накидывают чего хочешь и потом доказывай», — рассказывает хозяйка квартиры Валентина Коваль.
«Я боялся, что мне натрусять здесь наркотиков, патронов подкинут, оружия. Том сказал, если будет санкция – пущу, без нее – не пустим», — вспоминает сын хозяйки квартиры Вячеслав Коваль.
В тот день сын хозяйки поссорился с соседкой. У них давний конфликт. Женщина вызвала полицию якобы за угрозы физической расправой. В полиции утверждают, что действовали законно. Потому что получили информацию о возможном хранении в квартире оружия. Хозяйку долго уговаривали, чтобы та впустила их внутрь. После отказа правоохранители без постановления суда решили ломать дверь. Это разрешено законом.
«Согласно части 3 статьи 233 УПК, следователь или прокурор без решения суда имеет право в неотложных случаях зайти в дом. Это и был неотложный случай, в дальнейшем следователь вышел с ходатайством к судье и его действия были узаконены», — комментирует пресс-офицер городского отдела полиции Наталья Човпило.
Несмотря на то, что среди найденного оказались лишь пепельница в виде гранаты и пластиковый корпус от гранатомета, полицейские убеждены в законности своих действий. Тем более, суд подтвердил обоснованность их решения. Зато семья Коваль чувствует себя униженной и оскорбленной из-за поведения правоохранителей. Поэтому собирается жаловаться во все возможные инстанции, чтобы доказать свою правоту.
Журналист: Юрий Михуля
Оператор: Дмитрий Дриганов
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