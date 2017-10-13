Полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором погибли двое человек
Черниговская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое людей.
8 октября около 16:10 водитель автомобиля «Ssangyong Actyon», двигаясь по селу Дібрівному Городнянского района в направлении Чернигова, на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на двух пешеходов, после чего столкнулся с придорожным деревом.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов и пассажир автомобиля получили телесные повреждения, от которых скончались на месте. Другой пешеход с телесными повреждениями был доставлен на лечение в больницу.
Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельства данного происшествия, звонить по номерам: (0462)619-787, (093)882-10-51 или 102.
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