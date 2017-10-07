Полиция просит помощи в розыске вора (Фото)
07.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
6 октября до Нежинского отдела полиции поступило сообщение, что по улице Московской до магазина «Златка» зашел неизвестный мужчина, разбил витрину и завладел ювелирными изделиями.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Для раскрытия уголовного правонарушения и получения информации о лицо, причастное к его совершению, полиция призывает граждан сообщать любую информацию, которая поможет следствию.
Просьба звонить по номеру (04631)2-37-63 или 102.
Не оставайтесь равнодушными!
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.