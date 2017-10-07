Полиция просит помощи в розыске вора (Фото)

magictr | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

6 октября до Нежинского отдела полиции поступило сообщение, что по улице Московской до магазина «Златка» зашел неизвестный мужчина, разбил витрину и завладел ювелирными изделиями.

Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Для раскрытия уголовного правонарушения и получения информации о лицо, причастное к его совершению, полиция призывает граждан сообщать любую информацию, которая поможет следствию.

Просьба звонить по номеру (04631)2-37-63 или 102.

Не оставайтесь равнодушными!

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