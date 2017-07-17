Полиция охраны в Чернигове применила оружие (Фото)
17.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Подразделения полиции охраны проверили на меткость. В Чернигове провели соревнования по стрельбе. Программа состояла из традиционных упражнений – стрельбе из пистолета Макарова на различные расстояния.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Общекомандные соревнования выиграли нежинцы. В личном зачете лучшими были нежинец Александр Головенко и черниговец Александр Плясун.
Всего в турнире приняли участие 5 команд подразделений полиции охраны.
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