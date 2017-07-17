Полиция охраны в Чернигове применила оружие (Фото)

magictr | 17.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Подразделения полиции охраны проверили на меткость. В Чернигове провели соревнования по стрельбе. Программа состояла из традиционных упражнений – стрельбе из пистолета Макарова на различные расстояния.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Общекомандные соревнования выиграли нежинцы. В личном зачете лучшими были нежинец Александр Головенко и черниговец Александр Плясун.

Всего в турнире приняли участие 5 команд подразделений полиции охраны.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr